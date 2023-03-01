Günden güne gündeme yön veriyorlar

Aydın'da gazetecilik yapan Arif Kunur ve Cemil Ağırbaşer'in Kent09 gazetesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladıkları ‘Gündeme Dair’ adlı program, başarıdan başarıya koşuyor.

Aydın Life gazetesi imtiyaz sahibi Arif Kunur ve Kent09 gazetesi imtiyaz sahibi Cemil Ağırbaşer her hafta çarşamba günü saat 21:00’da canlı yayında izleyicileriyle bir araya geliyor. Kent09 gazetesi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları canlı yayınla gündeme yön veren sevilen gazeteciler, her programda izleyici sayısını ikiye katlayarak başarıdan başarıya koşuyor.

Aydın'ın başarılı gazetecileri Kunur ve Ağırbaşer'in yapmış oldukları programda söylemleri ve doğru, tarafsız sunumları izleyiciyi ekrana kitliyor. Zaman zaman tansiyonun bir hayli yüksek olduğu programda doğruları ve gerçekleri korkusuzca ifade eden gazeteciler, Aydın halkı ve birçok kurumdan alkış topluyor.

İzleyici kitlesinin bir hayli fazla olduğu bu programda, tansiyonların yükselmesi yanı sıra sempatik tavır ve iki gazetecinin kendi aralarında tartışmaları da gerçek tarafsız bir yayın olduğunu gözler önüne seriyor.

Haber: Büşra Pusal - Gizem Kaya