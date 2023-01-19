Hakan Olkaç, Avukatı aracılığı ile basın açıklamasında bulundu

Yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi, “Müvekkilim Hakan Olkaç’ın da yargılanmış olduğu Aydın Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyası ile ilgili olarak bazı sözde basın yayın organlarında müvekkilimin Anayasa tarafından koruma altına alınmış kişilik haklarını hedef alan, hukuka aykırı ve konusu suç oluşturan bir takım ifadelere yer verilmiştir.

1- Söz konusu davada verilmiş olan kararda istinaf yolu açık olup, karar kesinleşmemiştir. Dolayısı ile kesinleşmemiş bir kararı kesin hüküm olarak lanse etmeye çalışmak lekelenmeme hakkının ihlali manasına gelmekte olup TCK uyarınca suçtur.

2- Söz konusu dosya ile ilgili mahkeme tarafından 2 kere bilirkişi raporu alınmış, bilirkişi raporlarıyla da; “kamu zararı”, “ görevi kötüye kullanma” ya da suç unsuru olmadığı açıkça uzman bilirkişilerce tespit edilmiştir.

3- Yargılama boyunca 3 kere ayrı ayrı savcılık mütalaası mahkemeye sunulmuş olup; her bir mütalaada ayrı ayrı müvekkilim hakkında suç unsuruna rastlanmadığı, ortaya konabilecek somut ve kesin bir delil elde edilmediği, kamu zararına dair bir tespitin yer almadığı, görevi kötüye kullanma suçuna dair yeterli delil elde edilmediği dolayısıyla beraatı talep edilmiştir.

Bütün bu hukuki süreç ve müvekkil lehine yapılan tespitler karşısında yerel mahkemece verilen karar tarafımızca istinaf edilecektir. Bu gerçekler ışığında müvekkilim hakkında; kişiliğini zedelemeye yönelik tüm haber, beyan ve açıklamalar hakkında Cumhuriyet başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunacağımızı ve tazminat haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız” dedi.