Hemşirelik Fakültesi Oryantasyon Programını Tamamladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Tanışma ve Uyum (Oryantasyon) Programı 28 Ekim 2022 tarihinde Adnan Menderes Dersliklerinde gerçekleşti.

Akademik ve idari personel ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı programda, açılış konuşması yapan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, geleceğin hemşire adaylarına sağlık çalışanlarının hastalara yaklaşırken nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgiler verirken, “Toplumun önündeki rolümüzü, mesleğimizi elimizden gelenin en iyi şekilde temsil etmeliyiz. İnsanı severseniz, mesleğinizi seversiniz.” ifadelerini kullandı.

Oryantasyon eğitiminde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V. Faruk Uludağlı, PDRM Kariyer Geliştirme Birimi’nden Kariyer Merkez Yetkilisi Sosyolog Selda Aksoy Yetkin, PDRM Psikolojik- Eğitsel Hizmetler Birimi’nden Uzm. Klinik Psikolog Fatma Evrim Güreşen ve Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), İş ve Meslek Danışmanı Gül Yıldız öğrencilere bilgiler verdi.

Bölüm öğretim üyelerinin mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaları ve soru-cevap bölümlerinin ardından oryantasyon programı sona erdi.