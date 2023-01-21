Hikmet Saatçı; “Bahar bu yıl bereketiyle gelecek”
Kasapta gördüğü öğrenciden, annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığı yanıtını alan muhabirin ve çocuğun görüntüleri gündem oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla “Bahar bu yıl bereketiyle gelecek” dedi.
Hikmet Saatçı’nın yaptığı paylaşım şu şekilde : “İşte AKP’nin ülkemizi getirdiği durum! Çocuklarımız karne hediyesi olarak ailelerinden et isteyecek hale gelmiş… Bu millet bunu asla hak etmiyor…”
Ağlanacak halimize güler olduk. Saatçı, “Görüntülerde tüm Türkiye’nin izlediği gibi bakın çocuğun spontane gelişen konuşmasının ardından Kasap ne diyor?” “Kasap abisinden karne hediyesi 3 kalem pirzola hediye” diyerek birde gülüşmeleri insanların ağlanacak halimize gülüyor olmamızı en acı bir şekilde göstermiş oldu."
Hikmet Saatçı, “Hiç merak etmeyin bu günler geride kalacak. 15 Mayıs sabahı çocuklarımız bambaşka bir sabaha uyanacak… Bahar bu yıl bereketiyle gelecek…”
Haber: Cemil Ağırbaşer
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