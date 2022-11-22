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Hikmet Tınastepe; " Et alırken güven çok önemli "

Aydın genelinde 2 şubesi olan ve gün geçtikçe büyüyerek marka haline gelen Efem Kasap Et ve Sakatat Şarküteri, Aydın sektöründe can damarı olmaya devam ediyor. Yaklaşık 65 Yıllık tecrübeyle Efem Kasap Et ve Sakatat Şarküteri işletme sahibi Hikmet Tınastepe, vatandaşın uygun fiyatla et yiyebilmelerini sağladıklarını ve et piyasasını ayakta tuttuklarını ifade etti.

Aydın Haberleri 22.11.2022, 09:31
Hikmet Tınastepe; " Et alırken güven çok önemli "
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Aydın genelinde 2 şubesi olan ve gün geçtikçe büyüyerek marka haline gelen Efem Kasap Et ve Sakatat Şarküteri, Aydın sektöründe can damarı olmaya devam ediyor. Yaklaşık 65 Yıllık tecrübeyle Efem Kasap Et ve Sakatat Şarküteri işletme sahibi Hikmet Tınastepe, vatandaşın uygun fiyatla et yiyebilmelerini sağladıklarını ve et piyasasını ayakta tuttuklarını ifade etti.

İstihdam alanında da büyümeye devam ediyor

Aydın’da 2 şubesi olan Efem Kasap Et ve Sakatat Şarküteri işletme sahibi Hikmet Tınastepe; “Talepler ve yeni şube istekleri çok fazla. Yakın zamanda Aydın’da 1 şubemiz daha hizmete sunacağız. Yani toplamda Aydın merkezde 3 şubemiz olacak. Özellikle Sakatat anlamında Kuşadası’nda yer arayışımız sürmekte. İnşallah 2023 Yılına yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani Kuşadası halkına hitap edecek şekilde bir şube olacak. Gün geçtikçe istihdamımız da büyüyor” dedi.

Herkes etini bizden alabilir

Üreticilerin de kazanabilmesi için talepler doğrultusunda da kesim yaptıklarını ifade eden Tınastepe; “Aydın’da hemen hemen birçok kasaplara, istekleri doğrultusunda onların et ihtiyacını karşılayacak şekilde çalışmalarımız var. İsteyen herkes bizden etini alabilir. Aydın’ın her yerindeki kasaplar, oteller, restoranlar bizden etlerini alabilir” dedi. 

Kurban kesimleri yapılıyor

Kurban Bayramı’nda da isteyen herkesin kesimlerinin yapıldığını ifade eden Tınastepe; “İsteyen tüm vatandaşlarımız öncesinde kayıtlarını yaptırarak belirli bir ücret karşılığında kesimlerini yaptırabilirler. Burada sıraya alıyoruz, veterinerler eşliğinde düzenli bir şekilde kesimlerini yapıyoruz. Parçalama isteyenlerde parçalamalarını gerçekleştiriyoruz. Küçükbaş olanlar hemen alıp gidebiliyor ama büyükbaş olanları 1 gün bekleterek eti dinlendiriyoruz. Çünkü etin dinlenmesi gerekiyor. Parçalanmasını isteyenler ertesi gün gelip, isteklerini gerçekleştirebiliyorlar” dedi.

Güven önemli bir şey

Biz bu mesleği Babamdan öğrendik. Eskiler iyi bilir ‘Kasap Necati’ derlerdi. İlk yerlerinin Aydın kasaplar halinde olduğunu ifade eden Tınastepe;  “Babam Kasap Necati, yaptığı her iş şeffaf ve düzgün bir iş olduğu için Aydın’da tanınan bilinen biridir. Efem Kasap Et ve Sakatat Şarküterinin en büyük özelliklerinden bir tanesi, vatandaşların burada güvenli bir şekilde etin kesildiğini gönül rahatlığı ile alabilmeleridir. Güven çok önemli bir şey sonuçta. Vatandaş Efem Kasap Et ve Sakatat Şarküterinden aldığı etin ne eti olduğunu çok iyi biliyor. Zaten bizler yörenin hayvanlarını kullanıyoruz ve üreticinin hayvanlarını kesiyoruz, ithal, dış menşeili hayvanları kesmiyoruz. O yüzden Aydın halkı tamamen güveniyor ve biliyor” dedi.

Her gün taze et

Efem Kasap Et ve Sakatat Şarküteri Aydın genelinde marka olma başarısının arkasında güven esasının yattığına dikkat çeken Tınastepe; “Tabi halkımızın duyduğu güvenin dışında bir diğer başarı unsurumuz da fiyat politikalarımızdır. Efem Kasap Et ve Sakatat Şarküterine inanılmaz bir rağbet var. Şubelerimizde her gün taze etlerimiz gidiyor” dedi.

Efem Kasap Et ve Sakatat Şarküteri İşletme sahibi Hikmet Tınastepe; “65 Yıllık tecrübeye sahip olduğumuz için halkımızın güvenle et yemesi ve Sakatat ürünlerimizi de aynı tazelikle alabileceklerini unutmasınlar. Şuan Zafer Mahallesinde yıllardır hizmet verdiğimiz yerin yanı sıra, Balıkçılar halinde köşe başında hem Et hem de Sakatat ürünlerimiz bulunmakta. Efem Kasap Et ve Sakatat Şarküteri olarak Aydın halkına en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

Haber: Cemil Ağırbaşer

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