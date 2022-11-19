İki çocuk annesi 600 bin liraya kurtulacak 

Aydın’ın Karacasu İlçesi’nde yaşayan Günaydın Ararbay, akciğer kanseri tedavisi gören eşi Kimya Mühendisi Aydın Ararbay’ı bir yıl önce kaybetti. Eşini kaybeden Günaydın Ararbay, Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’ne taşınarak bir medikal şirketinde işe başladı. Ararbay, işe başlamasının ardından kısa bir süre sonra da kendisinin rahim kanserine yakalandığını öğrendi. Biri 7, diğeri 9 yaşındaki iki çocuk sahibi Günaydın Ararbay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve hayırseverlerden yardım istedi.

Tek kurtuluş ameliyat

Kocaeli Üniversite Hastanesinde tedavi gören genç kadın, şiddetli ağrıları baş gösterince işinden ayrılmak zorunda kaldı. Acil ameliyat olması gereken ve özel bir hastanede yapılacak ameliyat için 22 Kasım 2022 günü belirlendi ancak ameliyat için gereken 600 bin lira ödenmeyince ameliyat için beklenmeye başlandı. Çocukları için yaşamak istediğini söyleyen Ararbay, “Aldığım radyoterapi ve kemoterapi nedeniyle iki böbreğim iflas etti. Tek kurtuluşum bu ameliyat. Doktorlar hastalığın agresif olduğunu ve hızla yayıldığını söyledi. Ameliyat son şansım. Çocuklarımı kimsesiz, boyunları bükük bırakmak istemiyorum. Daha babalarının yokluğuna alışamamışken çocuklarım annesizliğe nasıl dayanır? Sırf onlar için yaşamak istiyorum. Onları okutup büyüdüğünü, mürüvvetini görmek için bize elini uzatacak hayırseverlerin yardımlarını bekliyorum” dedi.

Gülay öztekin “elimizden birşey gelmiyor”

Günaydın Ararbay’ın Aydın’da uzun yıllardır Gazetecilik yapan ablası Gülay Öztekin de kız kardeşinin kurtulması için her yolu denediklerini ancak ameliyat için gerekli olan 600 bin lirayı bulamadıklarını söyledi. Öztekin, “Yatalak annemin tedavisi ile uğraşırken kardeşimin hastalığını öğrendik. Hastaneye getirip götürecek, başında duracak kimsemiz yok. Çocuklarıyla ortada kaldı. Ameliyat gününe sayılı günler kaldı ama parayı temin edemedik. Çaldığımız bütün kapılar yüzümüze kapandı. Kardeşim ölümün eşiğinde ve elimizden bir şey gelmemesi bizi kahrediyor. Allah rızası için yardım edecek hayırseverleri bekliyoruz" dedi.