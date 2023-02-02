banner54

banner34

Son Dakika
banner43

İl Kültür Müdürü Umut Tuncer'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Urfalı Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kültür Merkezi’nin ‘pis tuvalet ve soğuk kulis odası’ eleştirisi nedeniyle Aydın'ın zedelenen imajını düzeltmek ve özür dilemek için 1200 kilometre yol kat etti. Aydın İl Kültür Müdürlüğü'ne bağlı salondaki kirli tuvaletlerden dolayı oyuncu Şebnem Özinal’dan özür dilemek için İstanbul’a giden ve AK Parti’den milletvekili adayı olmak istediği konuşulan Müdür Tuncer’in bu durumu sosyal medya hesabından paylaşması ise bazı vatandaşlar tarafından ‘incelik’ olarak değerlendirilirken bazı vatandaşlar tarafından da ‘şov’ olarak yorumlandı.

Aydın Haberleri 02.02.2023, 12:22
İl Kültür Müdürü Umut Tuncer'e tepkiler çığ gibi büyüyor
banner55
banner25

Urfalı Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kültür Merkezi’nin ‘pis tuvalet ve soğuk kulis odası’ eleştirisi nedeniyle Aydın'ın zedelenen imajını düzeltmek ve özür dilemek için 1200 kilometre yol kat etti. Aydın İl Kültür Müdürlüğü'ne bağlı salondaki kirli tuvaletlerden dolayı oyuncu Şebnem Özinal’dan özür dilemek için İstanbul’a giden ve AK Parti’den milletvekili adayı olmak istediği konuşulan Müdür Tuncer’in bu durumu sosyal medya hesabından paylaşması ise bazı vatandaşlar tarafından ‘incelik’ olarak değerlendirilirken bazı vatandaşlar tarafından da ‘şov’ olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde rol aldığı ‘Seninle Evlenir Miyim?’ adlı oyunu sahnelemek için Aydın’a gelen oyuncu Şebnem Özinal’ın Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ait tuvalet ve lavabonun pislik içinde olduğunu paylaşmasının ardından Urfalı ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, sanatçıdan özür dilemek için İstanbul’a gitti. Usta oyuncudan yaşanan olaydan dolayı özür dilediğini belirten Tuncer, “Sanatçımız ile gönül köprüsünü onardım” şeklinde paylaşım yapması ise adeta Aydınlıları ikiye böldü. Paylaşımı gören bazı vatandaşlar “incelik” olarak değerlendirirken bazı vatandaşlar da milletvekili adayı olmak isteyen Umut Tuncer'in 'şov' yaptığını yorumladı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar “Önce Aydın’ın imajını zedelediği için Aydınlılardan özür dilemeliydi. Ayıbını örtmek için o kadar yol gitmiş. Şova gerek yok” ifadelerini kullandılar.

“Ülke genelinde yankı buldu”

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı Hidayet Sayın Kültür Merkezi’nde sahne alan oyuncu Şebnem Özinal’ın, sosyal medya üzerinden yaptığı “pis tuvalet, soğuk ve perdesiz kulis” paylaşımı ülke genelinde yankı bulurken, Aydın’ın imajının zedelenmesine yol açan olayın ardından Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer ise adeta ayıbını örtmek bin 200 kilometre yol gitti. Oyuncu Özinal ile görüşen Müdür Tuncer’in “özür dilemesi” ile ilgili paylaşımı ise birçok Aydınlı vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. Aydın’ın itibarının zedelenmesine yol açan olay ile ilgili bir çok vatandaş “Peki, Aydınlılardan kim özür dileyecek” diyerek duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden pis şekilde görünen tuvalet ve lavaboların fotoğrafını paylaşan usta oyuncu Özinal’ın, “İsmi Aydın olan bir ilimizde oyuncu için değer görülen kulise bakın. Para verip bu sahneleri kiralıyoruz. Kuliste giyineceğimiz yerde perde yok. Kendi imkanlarımızla camları kapattık. Isıtma yok, donuyoruz. Tuvaletin, lavabonun hali ortada. Gerçekten yazık, oyunculara ve sanata verilen değer bu mu?" şeklindeki paylaşım yapmıştı.

Şebnem Özinal ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, yaptığı paylaşımında “Tiyatro sanatçısı Şebnem Özinal’ın tiyatro salonunuzun yeterince temiz olmayan tuvaletleri ile ilgili paylaşımını görünce bir sanatçı evladı olarak çok üzüldüm. İstanbul’a gelerek değerli sanatçımızı ziyaret ettim. Tatsız görüntü için özür diledim ve kendisini Aydın’ımızın güzelliklerini yaşamak için 2 gün tatile davet ettim. Ayrıca, eksikliğimizin giderilmesi için kültür merkezi yöneticimiz ve ekibimizle ilgili gerekli inceleme sürecini de derhal başlattım. Sanatçımız ile gönül köprüsünü onardım. Aydın’ımızı yükseltmek için görevdeyim; Aydın’ımıza karşı bir tek kalbin bile kırılmasına müsaade etmem” ifadelerine yer verdi.

#İl Kültür Müdürü Tuncer #Önce Aydının imajını zedelediği için Aydınlılardan özür dilemeliydi #İl Kültür Müdürü Umut Tuncere tepkiler çığ gibi büyüyor #umut tuncer #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #istanbul #tuvalet #şebnem özinal
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Trabzonspor 21 38
6. Adana Demirspor 20 37
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Gaziantep FK 21 25
10. Alanyaspor 21 25
11. Karagümrük 20 23
12. Ankaragücü 20 22
13. Kasımpaşa 21 22
14. Sivasspor 21 21
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 19 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6
Günün Karikatürü Tümü
Dingillll

Gelişmelerden Haberdar Olun

@