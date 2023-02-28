İş Adamı Rıdvan Eşin: “Ben sözü verene bakarım”

Canlı yayında Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, Nazilli Belediye Spora geçtiğimiz Yıl Nisan Ayında 4 Yıllık isim hakkı sponsorluğuna imza atarak, toplamda 13 Milyon TL gibi bir rakamla anlaşma sağladıklarını, Anlaşmanın içeriğinde Nazilli girişine 1 adet Totem, 5 bilbaord ve ayrıca maddeler olduğunu ancak Eşin Group olarak paralarını ödedikleri halde Nazilli Belediyesi ve Yönetiminin hiçbir madde ve sözleşmeye uymadıklarını dile getirdi.

Bugün yapılan programda Ahmet Gözen’in tutumu ve yaşananlar hem programa katılan İş Adamı Rıdvan Eşin’i hem de izleyicileri şaşkına çevirdi.

İşte Program sonuna doğru yaşanan soru ve cevaplar:

AHMET GÖZEN: Senin reklam panoların bir açsana net konuşalım.

RIDVAN EŞİN: Ahmet abi anlaşmamız gereği Nazilli Şehir merkezinde 5 noktada billboardlarda Nazilli girişinde 1 tane Totem ve yine pek çok şeyde Eşin Grubun zikredilmesi gibi hususlar var. 4-5 tane madde var. Bunlar yerine gelmedi.

AHMET GÖZEN: Kim mani oldu yani Nazilli Belediye Başkanımı mani oldu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’mu mani oldu.

RIDVAN EŞİN: Şimdi burada ben sözü verene bakarım. Bana sözü veren Nazilli Belediye Başkanı ve yönetimidir. Dolayısıyla eğer siz bir söz verdiyseniz ya sözünüzü yerine getirirsiniz ya da getirmemenizin nedeniniifade edersiniz.

Haber: Cemil Ağırbaşer