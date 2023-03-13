İş insanı Akıllı, Ak Parti Aydın Milletvekili Aday Adaylığını açıkladı

Ak Parti Aydın Milletvekili Aday Adayı Mustafa Akıllı, gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında şu sözlere yer verdi, “Değerli basın mensupları, biliyorsunuz ki tarihimizin en önemli seçimlerinden birine adım adım yaklaşmaktayız. Bu seçim, Ülkemizin hem bugünü hem yarını için oldukça büyük önem taşıyor. Çalışan ve üreten bireylerin siyasette aktif rol alması gerektiği inancıyla, aranızdan genç bir kardeşiniz olarak elimi taşın altına koymam gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan 2023 temelleri üzerinden, ülkemizi ve bölgemizi aynı heyecanla daha yüksek bir seviyeye taşımak, Aydınımızın isteklerini, önerilerini, sorunlarını dile getirmek ve çözüm olmak adına Ak Partiden milletvekilliği aday adaylığımı burada sizlerin huzurunda ilan ediyorum. Bu güne kadar basın karşısına hiç çıkmadım. Ama bugün; yeni umutların, yeni başlangıçların, yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atmak için karşınızdayım. Bu vesile ile de hem sizleri tanımak hem de kendimi tanıtmak istedim. Değerli vaktinizi ayın davetime katıldığınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Basının siyasette ne kadar önemli bir unsur olduğunun farkındayım. Çıkacağım bu yolda desteklerinizi her an yanımda hissetmek bana güç verecektir” dedi.

Akpam Tarım Ürün Sanayi Ticaret LTD Şirketi Yönetimkurulu Başkanı Mustafa Akıllı kimdir; Mustafa Akilli, 1983 Söke doğumlu. Söke Endüstri Meslek Lisesi 2000 mezunu. Meslek Lisesinden Mezun olduktan sonra çiftçiliğe başlayan Tarım, 2018 yılında da ticarete başlayarak hala hem zirai hem ticari alanda faaliyet sürdürmekte. Mustafa Akıllı Evli, iki Erkek bir Kız çocuk Babası.

Haber: Cemil Ağırbaşer