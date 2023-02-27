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İş kazası sonucu yaşamını yitirdiği camiye ismi verildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde tamiratını yaptığı sırada iş kazası geçirerek vefat eden Yakup Uluşık'ın ismi o camide yaşatılacak. Camiye Efeler İlçe Müftülüğü tarafından Yakup Uluşık'ın ismi verildi.

Aydın Haberleri 27.02.2023, 19:56 27.02.2023, 20:43
İş kazası sonucu yaşamını yitirdiği camiye ismi verildi
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Ovaeymir Merkez Camii olarak 1983 yılında ibadete açılan ve zamanla yıpranan camii 1999 yılında bakım-onarıma alındı. Ovaeymir Mahalle sakini merhum Yakup Uluşık, Babası Namet Uluşık ile birlikte kendi imkanları ile camiinin bakım ve onarım işini yaptığı sırada Yakup Uluışık geçirdiği iş kazasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Uluşık'ın ismi vefa örneği gösterilerek bakım-onarımı esnasında hayatını kaybettiği camiye verildi.

Ovaeymir Mahalle Muhtarı Lokman Karataş, "Ovaeymir Merkez Camiisi'nin 1999 yılında onarımını yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak iş kazası sonucu vefat eden Yakup Uluşık'a vefa borcu olarak camimizin ismi 'Yakup Uluşık Camii' olarak değiştirildi" dedi.

Merhum Yakup Uluşık'ın ağabeyi Aydın Uluışık ise, "Kardeşimin camiinin boyaları dökülmüş yer yer sıvasının döküldüğünü sürekli dile getirmesi üzerine merhum Babam Namet Uluşık ile birlikte caminin bakım ve onarımını üstlendiler. Onarım esnasında talihsiz bir durum yaşandı ve kardeşim iş kazası sonucu vefat etti. Mahalle muhtarımız ve mahalle halkımız isim değişikliğini uygun görmüşler. Tabelada isim değişikliğini görünce duygulandım, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

#İş kazası sonucu yaşamını yitirdiği camiye ismi verildi #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #Cami #ovaemir
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