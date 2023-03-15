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İşadamı Eşin, Aydın’dan milletvekili aday adayı oluyor

Aydın’da inşaat sektörünün tanınmış iş adamlarından Rıdvan Eşin’in de, AK Parti’den Aydın Milletvekili Aday Adayı olması bekleniyor.

Aydın Haberleri 15.03.2023, 16:28
İşadamı Eşin, Aydın’dan milletvekili aday adayı oluyor
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Hukukçu kimliğinin yanı sıra uzun yıllardır inşaat sektöründe başarılı projelere imza atan, sosyal sorumluluk projelerine katkısı ve spor kulüplerine sponsorlukları ile bilinen Aydın’ın sevilen iş adamı Rıdvan Eşin’in, yarın AK Parti’den Aydın Milletvekili Aday Adaylığı başvurusu yapacağı öğrenildi.

Yarın 16.00'da Ak Parti İl Binası'nda adaylık başvurusunu yapacak olan Eşin, düzenleyeceği bir toplantıyla milletvekili aday adaylığını Aydın kamuoyuyla da paylaşması bekleniyor.

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