Kuşadası Sanayi Sitesi’nde değişim devam edecek

‘Belediye Başkanı’nın Makamı Sokaklardır” anlayışı doğrultusunda göreve geldiği günden bu yana Kuşadası’nın sokaklarını karış karış dolaşarak sorunlara yerinde çözüm arayan Belediye Başkanı Ömer Günel, alan gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile Kuşadası Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Birim müdürlerinin de katıldığı alan gezisinde, Başkan Ömer Günel ilk olarak Kuşadası Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, Kuşadası Sanayi Sitesi’nin acil olan ihtiyaçlarının neler olduğu ele alındı.

Daha temiz ve modern bir sanayi sitesi

Belediye Başkanı Ömer Günel, daha sonra alt ve üst yapısı geçtiğimiz yıl Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yenilenen Kuşadası Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, yönetim kurulundan gelen talep üzerine Kuşadası Sanayi Sitesi’nde bulunan galvanizli çöp konteynerlerinin sayısının artırılması ve eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi için birim müdürlerine gerekli olan talimatları verdi. Sanayi Sitesi’nin daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması amacıyla da Kuşadası Belediyesi tarafından alanda çeşitli çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapılacak.

Kuşadası Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Tabak, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kendileriyle çok yakından ilgilendiğini belirterek, “Başkanımız, daha önce buradaki alt ve üst yapıyı yenileme sözü vermişti. Bu sözünü tuttu. Çalışmalar sayesinde Kuşadası Sanayi Sitesi’nin çehresi değişmeye başladı. Bu durum esnafımızı çok memnun ediyor. Bugün de kendisiyle diğer eksikliklerle ilgili görüştük. Ben Kuşadası Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu ve esnaf arkadaşlarım adına kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘Tüm imkanlarımızla esnafımızın yanındayız’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Kuşadası Sanayi Sitesi’nin sorunlarıyla daha belediye başkanlığına aday olduğumda ilgilenmeye başladım. Göreve geldikten sonra da uzun yıllardır var olan birçok köklü sorunu çözüme kavuşturdum. Benim dönemimde Kuşadası Sanayi Sitesi’nin hiçbir eksiği kalmayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kuşadası Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmaya ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.