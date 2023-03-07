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Lise öğrencilerine ‘depremzedelere yaklaşım’ eğitimi

Deprem bölgelerinden Aydın’da gelen depremzede aileler ve öğrencilerin travma sürecini daha hızlı ve sağlıklı atlatabilmesi için Aydın Gençlik Merkezi tarafından lise öğrencilerine ‘depremzedelere yaklaşım’ konulu eğitim verildi.

Aydın Haberleri 07.03.2023, 09:36
Lise öğrencilerine ‘depremzedelere yaklaşım’ eğitimi
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Kahramanmaraş Depremi’nin ardından 20 binin üzerinde depremzede aile Aydın’a geldi. Aydınlı vatandaşlar da depremin yaralarını birlikte sarmak için tek yürek olurken, depremzede aile ve öğrencilerin travma sürecini daha hızlı ve sağlıklı atlatabilmesi amacıyla da çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aydın Gençlik Merkezi, Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi öğrencilerine ‘depremzedelere yaklaşım’ konulu eğitim verdi. Psikolojik danışman eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde deprem sonrasında akut stres bozukluğu yaşayabilecek depremzedelere nasıl yaklaşılması gerektiği anlatıldı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada “Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi Genç Ofisimizde Psikolojik Danışman Sibel Sanem Hanım, ‘Depremzedelere Yaklaşım’ üzerine 10. sınıf öğrencilerine yönelik seminer gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

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