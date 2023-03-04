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Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, yarın sabah saatlerinde Aydın merkez ve batı ilçelerinde görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Aydın Haberleri 04.03.2023, 16:53
Meteoroloji'den Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 05.03.2023 Pazar günü Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinden itibaren Aydın merkez ve batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Köşk, Koçarlı, Çine ve Karpuzlu) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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