MHP İl Başkanı Haluk Alıcık:" Bizim adayımız belli, kararımız nettir.” 

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Ali Çankır’ın CHP'nin altı okundan birinin milliyetçilik olduğuna dikkat çektiği açıklamasını değerlendiren Başkan Alıcık “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün ruhunu incitiyorlar. Kahraman Türk Ordusuna çirkin iftiralar atanların, mandacılıktan medet umanların, kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset üretileme derdinde olanların Türk milliyetçiliği, ülkücülük gibi kutlu değerleri anlamasını beklemiyoruz.” dediği açıklamasında “CHP kuruluş itibariyle kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları çizgisinde, Türk milliyetçiliğini esas alan tam bağımsızlıktan taviz vermeyen, unutulan eski tarihini araştırıp sahip çıkan ve Türk'ün milli sembolü bozkurtu simge edinen bir parti olarak kurulmuştu.

Atatürk'ün zamansız vefatı sonrası milliyetçilik çizgisinden gittikçe uzaklamış, milliyetçilik sadece altı ok'tan biri olarak sembolik bir hal almıştır. Başbuğ Alparslan Türkeş “CHP Atatürk'ün çizgisinden çıkmamış olsaydı; ben MHP'yi kurmazdım” sözü ile hiçbir değerlendirmeye gerek kalmaksızın konuyu bitirmiştir. Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine HDP ile el ele verip hayır" diyerek Türkiye'nin terörle mücadelesini sekteye uğratma, terör örgütlerine can suyu verme gayretinde olanların milliyetçilik-ülkücülük üzerine konuşmalarını hemşerilerimin taktirine bırakıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı duruşu, hem ülkemizin güvenliğini sağlamakta hem de bölgedeki mazlumların umudu olmaktadır. Ne hikmetse terör hedefleri vuruldukça feryat sesi yükseltenlerin, terör destekçisi ülkelerin borazanı haline gelenlerin her sıkıştığında ülkücüyüm' çıkışıyla düştükleri komik durum içler acısıdır.

Vatan, millet düşmanı teröristlere özgürlük isteyenlerden milliyetçi olmaz. Emperyalizmin aparatlarından vatansever olmaz. Türk devletinin düşmanlarıyla yol yürüyenden ülkücü olmaz. Ülkücülük, ömrünü Türk milletinin varlığına adayan yiğitlerin davasıdır. İstikbalini yabancı başkentlere bağlayan, varlığını teröristlere, darbecilere adayanlardan her şey olabilir ancak asla 'ülkücü, milliyetçi ve vatansever' olmaz.”

Şanlı Türk Bayrağımızı yere atan mı milliyetçi?

Kâhraman Türk Ordusuna biyolojik silah kullanıyor iftirası atanlar mı milliyetçi?

Biz; Türk Milleti diyeceğiz, vatan diyeceğiz, al bayrağımızın altında hep beraber toplanıp bağımsızlığımıza asla gölge düşürmeyeceğiz. Milletimizin hak ve hukukunu birlikte savunacağız. Devletimizin egemenlik ve hükümranlık haklarını beraberce koruyacağız. İnsanımızın haysiyet ve onurunu, ekonomik ve demokratik güvenliğini, itibar ve iradesini zedeletmeyeceğiz. Daha güzel, daha güvenli, daha huzurlu, daha refah dolu bir Türkiye’ye ulaşmak için biliniz ki canımızı dişimize takıyor, geceyi gündüze katıyoruz.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Biz Cumhur İttifakı’yız.

Aydın kentimiz geride kalan, geçmişe takılı kalan, bir olamayan, birlik olamayan zihniyetler karşısında iradesi ile göz kamaştıran efe yadigarı hemşerilerimizin tavizsiz iraadsi Türkiye üzerinde hesap yapanların dengesini sarsıyor, keyfini bozuyor. Meydanın boş olmadığını cümle aleme gösteriyor. Türk milletinin birliği, dirliği ve Türkiye’nin küresel güç mertebesine ulaşması amacıyla geceyi gündüze katan Cumhur İttifakı oldukça yenilmemizi ve yıkılmamızı hedefleyenler her zaman hüsranla tanışacaklardır.

Bundan kaçış yoktur. Kurtuluşları söz konusu değildir. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Kararımız kaderimizi, irademiz aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir.” dedi.