MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan'ın katıldığı çalışmalara Aydınlılar büyük ilgi gösteriyor

MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli beyin “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net " temalı açık hava toplantıları devam ederken tüm illerimizde vatandaşla birlik içinde çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Alıcık;" 2023 yılı için söz birliği, inanç birliği, hedef birliği yapıyoruz. Biz Aydın Kentimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine büyük bir aile , büyük bir hemşerilik sevgisine sahibiz. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ayrı görmeden, herkesi kardeş bilerek, her insanımızı kutsal bir emanet sayarak Cumhur İttifakı’nın muhteşem zaferine Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünde birlikte imza atacağız. Türkiye Yüzyılında , Lider Ülke Türkiye’ye ulaşmak , Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk Milletimizin kurduğu ve bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. Yılını kutlama heyecanı ile çalışıyoruz.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs 2023’te yeniden ve açık ara farkla seçilecektir.

Milliyetçi Hareket Partimiz de milletvekili sayısını beklentilerin hilafına güçlü bir şekilde artıracaktır. Hemşerilerimin ilgi ve sevgileri Türk Milletimizin güçlü yarınları için büyük umut veriyor. "dedi.

"14 Mayıs’ta söz ve sıra Türk milletindir, yürekli efe hemşerilerimindir." diyerek başladığı açıklamasında MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan "Tutamayacağımız sözü dilimize, veremeyeceğimiz sevgiyi kalbimize, ulaşamayacağımız hedefleri önümüze koymadık, koymaya da niyetimiz yoktur. Türk milletimizi canımızdan aziz bilmekten ve sevdasıyla mücadele etmekten yorulmadık, bundan sonra da yorulmayacağız.

Türk Milletimizin ,Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi için geceyi gündüze katacağız. Görüyoruz ki Demokrasi Tarihi ile göz dolduran hemşerilerimiz kararlıdır, iradesine sonuna kadar arka çıkacak, Türkiye sevdalılarını büyük bir coşku ile destekleyecektir." dedi.

MHP Aydın Teşkilatları “Adım Adım 2023; İl İl Anadolu” ,“Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma”, “Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantıları” , “Adım Adım 2023, Komşum Nasılsın”, “Adım Adım 2023, Ahilerle Günümüz Bereketli Olsun” temalı il ilçe teşkilatları, milletvekilleri ve MYK üyelerinin katıldığı seçim çalışmaları ve MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli'nin katıldığı “2023’e Doğru: Adayımız Belli, Kararımız Net” açık hava toplantıları ile devam ediyor.