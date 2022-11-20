Niz Olive, Dünya şampiyonu olarak Aydın’ın gururu oldu

Türkiye'de en yüksek zeytin ağacı varlığına sahip olan illerden olan Aydın'da zeytin sezonu hareketliliği başladı. Özellikle Germencik ve Köylerinde yoğun olan zeytin ağaçları, özenle toplanarak yağ fabrikalarında yerini almaya başladı. Son teknoloji ile donatılan yağhanelerde yerini alan bereketli zeytinler son teknoloji ile sıkılıp, Zeytinyağı sofralarımızda yer almaya başladı.

Zeytinyağının beslenme ve sağlık üzerindeki yararlı etkileri hakkında farkındalık yaratmak için Arjantin’de bu yıl 16’ncı kez düzenlenen yarışmaya dünyanın pek çok ülkesinden 450 zeytinyağı firması katıldı. Zeytinyağı tadımı konusunda Uzman Leonardo R. Castellani, Antonio G. Laura, Caroline Caprio ve Birsen Can Pehlivan’ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada rakiplerini geride bırakan Niz Olive, Dünya Şampiyonluğu, Türkiye Şampiyonluğu, Grand Prestige Gold, olmak üzere dört ödülün sahibi oldu.

"Niz Olive Zeytinyağı kazanmış olduğu bu ödüller sayesinde Türkiye ve Aydın’ın gururu oldu"

Dünyanın önde gelen zeytinyağı üreticilerinden biri olan Türkiye’yi Olivinus 2022 Yarışması’nda temsil ederek şampiyon oldukları için büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Niz Olive Yönetim Kurulu Üyesi Berna Küçükkaya, “Zeytinyağı üreticilerimizin son yıllarda uluslararası arenada aldığı başarılar ülke olarak zeytine verdiğimiz değerin en önemli kanıtı niteliğinde. Biz de Niz Olive olarak sektöre girdiğimiz ilk günden bu yana dünya çapında düzenlenen zeytinyağı yarışmalarında altın madalyalarla ödüllendirildik. Bugünse Türkiye, Yunanistan, İtalya, Çin, Portekiz, Güney Afrika, Brezilya, Peru, Uruguay ve Arjantin’den 450 zeytinyağı firmasının katıldığı bir yarışmada şampiyonluğa ulaştığımız için çok mutluyuz. Markamızı henüz ilk yılında bu derece prestijli ödüllerle taçlandırmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarımızın arkasında ise doğal ve kaliteli zeytinyağı üretme gayemiz yer alıyor. Zeytinleri topladığımız ilk andan tüketicimizle buluşturduğumuz son ana dek işin içine sevgi ve tutkumuzu katıyoruz. Azimli çalışmamızın uluslararası nitelikli böyle bir yarışmada ödüllendirilmesi ise doğru yolda olduğumuzun en net göstergesi. Bundan sonra da aynı kararlılık ve disiplinle çalışıp yeni başarılar elde etmek en büyük temennimiz” dedi.

Haber: Cemil Ağırbaşer