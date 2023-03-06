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Özlem Çerçioğlu: "Birleşe birleşe kazanacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildikten sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Sosyal Medya twitter üzerinden "Birleşe birleşe kazanacağız" mesajını verdi.

Aydın Haberleri 06.03.2023, 21:31
Özlem Çerçioğlu: "Birleşe birleşe kazanacağız"
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildikten sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Sosyal Medya twitter üzerinden "Birleşe birleşe kazanacağız"  mesajını verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu açıklandıktan sonra sosyal medya twitter üzerinden yaptığı paylaşımla "Birleşe birleşe kazanacağız. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde hak, hukuk ve adalet yolunda birleşerek aydınlık bir geleceğe adım atacağız." mesajı paylaştı.

Haber: Cemil Ağırbaşer

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