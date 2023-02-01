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Özlem Çerçioğlu’ndan Siyasi Nezaket
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan siyasi nezaket
Aydın Haberleri 01.02.2023, 14:00 01.02.2023, 14:04
Haber: Yaprak KAPLAN
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhur İttifakı’nda yer alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici’nin vefat ettiğini öğrenince sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı iletti.
Adım adım seçime gidildiği ve siyasetin gayet sertleştiği bu günlerde Aydın’ın Topuklu Efesi Özlem Çerçioğlu’nun hassasiyeti her kesimden takdir topladı. Paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
Başkan Çerçioğlu’nun mesajı şöyle;
“Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın @Mustafa_Destici'nin babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum”
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