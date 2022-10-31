Polat Bora Mersin: "Kıpır kıpır Turizm Müdürü"

Polat Bora Mersin, yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Bildiğiniz gibi ilimizde menüsüne arada sırada Polemik koymadan yaşayamayan bir Kültür Turizm İl Müdürü var. Turizm namına üst üste koyduğu iki tepecik tuğlası olmayan, kültür namına deseniz genciyle yaşlısıyla Aydın halkının “hani bunun da iyi kötü şu etkinliği var” diyebileceği tek bir aktivitesi bile olmayan bir müdür. Ama Spekülasyon dediniz mi, çamur siyaseti dediniz mi mahir mi mahir… Hoş, daha geçenlerde Aydın Valimizin ildeki bürokratlarla ilgili basına yansıyan talimatı ortada ama bu arkadan önünden yiyip, bir parça hizmet etmek yerine, anlaşılan devletin çalış hizmet üret diye ona verdiği zamanı, kendi minderini beğenmeyip, memur olmasına rağmen ille de bizim minderde siyaset yaparak harcamak istiyor. Bunun hukuki kısmi sayın valimizle onun arasında ama madem küçük mahdum bizim mindere gelmek istiyor, önce ona şu resmi ceketini çıkarıp istifasını verip gelmesi gerektiğini elli birinci kez hatırlatıp konuya dönelim. Bak mahdum efendi, teknik olarak zerre miskal anlamadığın, eğitimini de bilgini de aşan sulara girmeden evvel bilenlere danış. Öyle her sokaktan duyduğunun üzerine balıklama atlama, kafa üstü betona çakılırsın her zaman. Bak Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi öyle senin sandığın gibi bir yer değil, oradan alınan kararlar ihtisas komisyonlarınca üzerinde uzun uzun çalışılarak, teknik analizler yapılarak oy birliği ile alınır… Yani vekil olmaya çalıştığın AKP ve MHP’nin oylarıyla. Öyle boş yaparak bu işlerden sıyrılamazsın. Sen bir yerde sıkıntı arıyorsan kendi Bakanlığının Didim’de, Akbük’de Özelleştirme İdaresi’nin Kuşadası’nda Didim’de yaptığı işlere bak. Gerçi bak diyorum da baksan da anlamazsın. Sen en iyisi bunu bilen bir iki kişiye sor, danış. Bulamazsan da dön de ki benim danıştıklarım bulamadı, tam neyi kastediyorsun de, ben sana tane tane anlatayım. Hadi müdür hadi işine bak.

Mesela müzende soygun olmuş iddiası var, dut yemiş bülbülsün. Yargıya yansıdığı için biz konuşamıyoruz, senden de fıs sesi geliyor ama. Şu memlekette turizm zaten seni aşıyor da, kültür namına olsun, yaptığın bir işi görelim. Şöyle kendiniz hariç beş kişiyi bir araya getir de bayram yeri mi orası diyelim. Kendin utanmıyorsun, sıkılmıyorsun bari amirlerini daha fazla mahcup etme şu şehirde” dedi.