Rektör Aldemir Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Düzenlenen Akademik Yılı Açılış Törenine Katıldı

Toplu Akademik Yıl Açılış Törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve devlet erkânının yanı sıra Bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler ve bütün üniversite rektörleri ile öğrenci temsilcileri katıldı.

Törende ilk olarak Prof. Dr. Ali Tüfekçi'nin yönetimindeki İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası tarafından müzik dinletisi yapıldı. Ardından "Yükseköğretim" başlıklı Türk yükseköğretiminin gelişimini ve şu anki mevcut durumunu anlatan bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin ‘Akademik Açılış Yılı Töreni’nin son 6 yıldır Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilmekte olduğunu ve bu törenlerde ‘YÖK Üstün Başarı Ödülleri’nin tevdi edildiğini hatırlatarak, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ülkemiz ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destekler ile son yirmi yılda üniversitelerimizde fiziksel alt yapı sorunlarının büyük ölçüde yoluna konulduğunun, buna ek olarak her geçen sene daha fazla sayıda öğrencinin yükseköğretime ulaşabilme imkanına kavuştuğunu belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar , “Doktora tez aşamasındaki genç Araştırma Görevlilerine tez konularıyla ilgili yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda veya araştırma laboratuvarında çalışma imkanı sunulacağı müjdesini vermek isterim” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin akademik açıdan geldiği noktaya değindi. Ülkemizde yükseköğretim kurum sayısında önemli artış yaşandığını ve üniversitesiz il kalmadığını hatırlatan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, son 20 yılda yükseköğretim imkanlarında kayda değer artışlar yaşandığını dile getirdi. YÖK olarak ortaöğretimi tamamlayan ve okumak isteyen gençlerin yükseköğretime erişiminin öncelikli misyonları arasında yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Özvar, “2002 yılında ÖSYM’nin üniversiteye giriş sistemine başvuran aday sayısı 1 milyon 540 bin civarındayken bu sayı 2022 yılı itibarıyla 3 milyon 243 bin ile rekor düzeye ulaşmıştır” dedi.

Küresel düzeyde yaşanan siyasi ve ekonomik dönüşümler ile iklim değişikliği gibi hayati öneme sahip gelişmelerin, yükseköğretimde gelecek 10 yılı hedefleyen güçlü bir vizyon ortaya koyulmasını ve bunu kararlılıkla uygulanmasını zorunlu kıldığını ifade eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Soğuk Savaş’ın bitmesi ile barış, istikrar ve özgürlükler adına yeşeren umutlar, son yıllarda yerini tekrar korkuya, endişeye, hatta kimi ülkelerde faşizme bırakmaya başladı. İçinde bulunduğumuz yüz yıl daha önce yapılan tahminlerin aksine refah, huzur, adalet aslı olmaktan ziyade bir nevi çatışmalar çağına dönüşüyor. Bu yeni dönemde bilhassa eşitlik, adalet ve hakkaniyet duygusu ağır yara almakta. Zengin daha da zenginleşirken tüm dünyada yoksulluk yaygınlaşmakta, farklı toplum kesimleri arasındaki uçurum giderek büyümektedir. Dünya nüfusunun yüzde birine tekabül etmeyen kesim parasına para, refahına refah katarken, Afrika’dan Asya’ya milyarca insan temel gıda maddelerine dahi ulaşmakta zorluk çekmektedir. Ekonomik kriz ile birlikte bu vahim tablonun, fakir ülkeler ve toplumlar aleyhine daha da kötüleştiğine şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sadece kendi özelinde değil, küresel anlamda önemli bir aktör olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Şu an da 7 milyon tonu aşkın tahıl bizim üzerimizden dünyaya servis ediliyor. Diğer ülkelerde herhangi bir ses yok. Ama Türkiye bu konuda üzerinden bütün bu imkanları seferber ederek insanlığa bir soluk nefes aldırmanın gayreti içerisinde. Derdimiz var, ama diğerlerinin derdi yok. Şüphesiz bu sadece bir başlangıçtır, yapacağımız daha çok iş var. Küresel sistemin yapısından kaynaklı sorunlar gün yüzüne çıktıkça Türkiye’nin haklılığı ve savunduğu değerlerin isabeti çok daha iyi anlaşılacaktır. ‘Türkiye Yüzyılı’ ifademiz inşallah hemen her alanda vücut bulacak ve kısa sürede gerçeğe dönüşecektir. Her kriz riskler ve tehditler ile birlikte fırsatları da beraberinde getirir. Hazırlıkta olanlar için kriz anları aynı zamanda yeni bir dönemin muştusu, daha aydınlık dönemlerin müjdecisidir. Türkiye son 20 yılda hayata geçirdiği projeler, yatırımlar ve reformlar ile işte bu günlere hazırlık yapmıştır” açıklamasında bulundu.

Eğitim ile kalkınma arasındaki güçlü bir ilişkiyi inandıklarını ve bu ilişkiyi kurdukları hatırlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlarımızın eğitim seviyesi yükseldikçe, bilgi ve kabiliyetleri arttıkça, ülkemizin siyasi, sosyal ekonomik gelişmesi de aynı oranda hızlanmaktadır. Yaygın ve güçlü eğitim kurumlarına sahip ülkelerde refah da artıyor. Yükseköğretim kurumlarının ülke geneline yayılması bu şekilde ortaya çıkacak refahın da adil ve dengeli dağılması anlamını taşımaktadır. " diye konuştu.

20 yıllık hükümetleri boyunca Türkiye’ye her alanda birçok yatırımlar yaptıklarını anımsatan Erdoğan, “Her alanda Türkiye’yi çok farklı bir konuma taşıdık. Birileri bizimle dalga geçti. Biz 76 üniversiteden, 209 üniversiteye çıkarken, ‘Ne gerek var’ dediler. Ama bilmiyorlardı ki, bugün Iğdır’da, Muş’ta, Kars’ta, Ağrı’da üniversite olmazsa oradaki yavrularımız oradaki gençlerimiz nerede üniversite tahsilini yapacaktı? Parası pulu imkânı varsa Ankara, İstanbul’a gelecekti. Yoksa üniversite okuyamayacaktı. Şimdi profesörlerimiz, doçentlerimiz, tüm akademisyenlerimiz Ağrı’ya da gidiyor, Muş’a da gidiyor, Hakkâri’ye de gidiyor ve yavrularımızı evlerinin yanı başındaki üniversitelerde okutuyorlar” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından verilen "YÖK 2022 Üstün Başarı Ödülleri", ödül almaya hak kazanan akademisyenlere ve üniversitelere verildi.