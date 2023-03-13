Rıdvan Eşin Ankara temaslarını sürdürüyor

Bir süredir Ankara kulislerinde adından sıkça söz ettiren Rıdvan Eşin, birçok siyasi ve derneklerle bir araya gelerek temaslarda bulunuyor.

Son olarak Üniversite döneminden arkadaşları ile bir araya gelen Eşin, İş hayatında rakiplerine fark atarak yaptığı işlerle ön plana çıkarken, siyaset arenasında yine farkını ortaya koyarak rakiplerine fark atmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Başdanışmanı Fevzi Sevgili ile bir araya gelerek, Aydın’da planlanan birçok girişimin bilgisini paylaşmış ve olumlu sonuçlar elde ettiğini dile getirmişti. Bugün ise Üniversiteden sınıf arkadaşları, MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan ile bir araya gelerek, hem dostane hem de siyasi temaslarda bulundu.

Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin gerçekleştirmiş olduğu ziyareti sosyal medya Twitter hesabından şu şekilde duyurdu: “Üniversiteden sınıf arkadaşlarım MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı kardeşim Halil Öztürk ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı kardeşim Bahadır Bumin Özarslan ile keyifli bir gün geçirdik, eskileri yad ettik.”

Haber: Cemil Ağırbaşer