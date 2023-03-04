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Rıdvan Eşin Ankara’da Aydınlılarla bir araya geldi

Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin Ankara’da hem siyasi hem de sivil toplum örgütleri ile temaslarını sürdürmeye devam ediyor. 

Aydın Haberleri 04.03.2023, 20:28
Rıdvan Eşin Ankara’da Aydınlılarla bir araya geldi
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Aydının sevilen iş adamlarından Rıdvan Eşin renkli kişiliği ve sosyal projelere verdiği destekle adından sık sık söz ettiriyor. Girişimci ve yenilikçi tavrıyla hem siyaset hem de vatandaşlar tarafından alkış ve takdir toplayan Rıdvan Eşin, son olarak Ankara’da bulunan Aydınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bir araya geldi.

Aydınlılar Dernek kurucu ve yöneticileri ile bir araya gelen Eşin, memnuniyetini sosyal medya Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımla duyurdu. 

Rıdvan Eşin, yapmış olduğu paylaşımda şu sözlere yer verdi: “Ankara’da bulunan Aydınlı hemşehrilerimizin kurduğu Aydınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde sevgili Aydınlı dostlarımızla ile bir araya geldik, Aydınımızı konuştuk samimiyetleri ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim.”

Haber: Cemil Ağırbaşer

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