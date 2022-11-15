Serebral Palsi hastası 12 yaşındaki Mehmet Han’ın Lunapark sevinci
İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Kalbimdeki Yer” projesi kapsamında eve ve yatağa bağımlı yaşayan ve ambulans yardımı olmadan dışarıya çıkamayan vatandaşların isteklerini yerine getirmek için başlattığımız çalışmamız devam ediyor.
İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Kalbimdeki Yer” projesi kapsamında eve ve yatağa bağımlı yaşayan ve ambulans yardımı olmadan dışarıya çıkamayan vatandaşların isteklerini yerine getirmek için başlattığımız çalışmamız devam ediyor.
Proje Kapsamında Çine’de yaşayan 12 yaşındaki Serepral Palsi hastası 12 yaşındaki Mehmet Han Yıldırım'ın lunaparka gitme isteği ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme sonrasında olumlu karşılandı. Ekiplerimizce evinden alınan Mehmet Han Nazilli’de Sümerpark’ta bulunan lunapark ve hayvanat bahçesine götürülerek eğlenceli saatler yaşatıldı.
İlk defa Lunaparka geldiğini söyleyen Mehmet Han; “Daha önce hiç lunaparka gelmemiştim. Çok mutluyum. Buradaki oyuncaklar çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim ”ifadelerini kullandı.
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