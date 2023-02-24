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Şoför Esnafından Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın ile Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Nahit Atan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Aydın Haberleri 24.02.2023, 12:41
Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın ile Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Nahit Atan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkanlar, deprem bölgesindeki ve Aydın’daki başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise başkanlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
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