Söke Esnafından Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

Söke Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Ümit Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette oda başkanı Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Çerçioğlu’na esnafa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu de oda başkanı Coşkun’a ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.