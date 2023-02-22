Turist rehberlerine afet eğitimi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde çok sayıda turist rehberi de hayatını kaybetti. Afet durumlarında ve öncesinde yapılabilecekler konusuna yeni bir bakış açısı kazandırma amacıyla ATRO tarafından İbramaki Sanat Galerisi’nde bir panel düzenlendi. Acil sağlık hizmetleri alanında uzman Dr. Turhan Sofuoğlu, profesyonel turist rehberi ve tıp doktoru Kerem Özbaş ve TRAC Afet Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran’ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde afet ve acil sağlık durumlarına yaklaşım, profesyonel turist rehberliği afet-acil durum eylem planı ve afet durumlarında ivedi haberleşme konu başlıkları ele alındı.