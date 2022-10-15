Türkiye’nin İlk“Kestane Sempozyumu” Üniversitemizde Başladı

Sempozyumun açılışına Vali Hüseyin Aksoy ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürü Hacı İbrahim Buğdaycı, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden akademisyenler, Ziraat Fakültesi öğrencileri ile üreticiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Kestane Sempozyumunun açılış konuşmasını, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Engin Ertan gerçekleştirdi. Tarihçi Heredot ve Evliya Çelebi’nin Aydın tasvirleriyle başladığı açılış konuşmasında kestanenin Aydın için önemine değinen Prof. Dr. Ertan, sempozyuma katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ilkleri gerçekleştirmenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi için önemli bir motivasyon olduğunu belirterek ;”Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz ‘Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı’, ‘Sivil Senato’ gibi ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen organizasyonlardan sonra yine Türkiye’de bir ilkle karşınızdayız. Özellikle Aydın için çok önemli bir tarımsal marka ürün olan kestanenin Sempozyumunu ülkemizde ilk defa Aydın’da düzenlemek bizim için büyük bir gurur.’’ dedi.

Üniversitemiz öncelikle Ziraat Fakültesi olmak üzere farklı birimlerinin kestane ile ilgili akademik çalışmalar/projeler yürüttüğünü belirten Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ziraat Fakültemizin uzun yıllar süren çalışmalar sonucu Ertan, Dila ve Karya isimleri ile anılan 3 kestane çeşidini tescillendirdiğini, ayrıca üniversitemizde kestane kanseri ve zararlıları için uzun yıllardır süren akademik çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

Aydın’ın kestane üretiminde ilk sırada yer aldığını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; dünyada kestanenin yeri, Aydın’da kestane üretimi ile ihracattaki yeri, üretim çeşitliliğini artırmak gibi konularda bilgi verdi.

Üniversitemizde 13-15 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyum, 3 gün boyunca Atatürk Kongre Merkezinde devam edecek.