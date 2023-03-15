Yine bir Neşe Menderes vakası yine kaos

AKP'li meclis üyesi Neşe Menderes, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik "Deprem diyorsunuz ama Aydın'da kentsel dönüşüm için ne yaptınız" diye alaycı bir şekilde soru sorarak kendi kalesine gol atınca, tarihe geçerek adını yazdırmayı başardı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisine yöneltilen kentsel dönüşüm projesi pasını alarak doksana atınca, AKP’li Neşe Menderes, Mustafa Arı ve diğer AKP'li meclis üyeleri neye uğradığını şaşırdı.

Başkan Çerçioğlu kentsel dönüşümün Bakanlık tarafından engellendiğini ve projelerin bilerek geciktirildiğini söylemesi üzerine söz alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ortada bir rant çatışması var bunu bizzat AKP'liler söylüyor” demesi üzerine ortam iyice gerildi.

Neşe Menderes yemiş olduğu golden dolayı sus pus olurken, bu golü hazmedemeyen AKP gurup sözcüsü Mustafa Arı, hakaret edecek kadar kendini kaybederek savunmaya geçse de, tepkilerin odağı oldu.

Meclis çıkışı, Belediye binası önünde kendi aralarında tartışan AKP'liler, Neşe Menderes ‘nasıl böyle bir şeyi ortaya sürer. Neden bizi zor durumda bıraktı.’ diyerek serzenişte bulunurken Neşe Menderes arkasına bakmadan hızlı bir şekilde Belediyeden ayrıldığı görüldü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İlk oturumunda başlayan tartışma Perşembe günü yapılacak olan ikinci oturumda konu olacakmı merak konusu oldu.

Haber: Cemil Ağırbaşer