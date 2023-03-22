Geçtiğimiz ay Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Dr. Eser Şenkul, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. İl Sağlık Müdürü Şenkul, son olarak İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Elçi’den ilçede verilen birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Esen Şenkul; personeller ile sohbet ederek, özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şenkul’a ziyaretinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Personel Hizmetleri Başkanı ve İlçe Sağlık Müdürü eşlik etti.