Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda gözaltına aldığı 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.AYDIN (İGFA) - Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan (torbacı) şahsa yönelik çalışma yaptı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıcısı (C.G.A) isimli şüpheli şahıs, (5) şüpheli şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada yakalandı.

Yapılan arama sonucunda; 8 adet paketler halinde satışa hazır vaziyette yaklaşık 6 gram metamfetamin, 2 adet içime hazır sigara şeklinde 3 gram esrar, 1 gram kokain, 5 adet pürmüz çakmak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 240 TL nakit para ele geçirildi.

5 şüpheli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

C.G.A adlı şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı.