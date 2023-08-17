Bunlar da ilginizi çekebilir

Vali Canbolat, müzeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Hatay'da UNDP iş birliği ile desteğe devam

Hatay'da UNDP iş birliği ile desteğe devam

Adnan Menderes Müzesi ve rekreasyon alanında incelemelerde bulunan Vali Canbolat, dün düzenlenen törenle görevine başladığı Aydın'da, ilk incelemesini bu müzeye yaptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.