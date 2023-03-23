Aydın’da Şubat ayında toplam araç sayısı 531 bin 767 oldu, 2 bin 438 aracın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu çerçevede Aydın’da 2023 yılı Şubat ayında araç sayısı 205 bin 774 otomobil, 10 bin 437 minibüs, 2 bin 786 otobüs, 80 bin 146 kamyonet, 10 bin 41 kamyon, 165 bin 878 motosiklet, bin 126 özel taşıt ve 55 bin 579 traktör olmak üzere toplam 531 bin 767 oldu.

Aydın’da 2023 Şubat ayında toplamda 11 bin 509 aracın devri yapıldı. Bunların 7 bin 11’i otomobil, 151’i minibüs, 45’i otobüs, 2 bin 371’i kamyonet, 110’u kamyon, bin 175’i motosiklet, 18’i özel taşıt ve 628’i traktör olarak gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımına bakıldığında ise Aydın ilk 10 il arasında 9. sırada yer aldı. Aydın’da yüzde 2,2’lik dağılım oranı ile 2 bin 438 aracın trafiğe kaydı yapıldı. En fazla araç kaydı yapılan il ise 31 bin 917 araç kaydı ile İstanbul oldu.