14-15 Nisan tarihlerinde Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri’nde grup müsabakaları ile başlayacak olan özel turnuva, 16 Nisan Pazar günü final maçlarıyla birlikte sona erecek. Turnuvada başarılı olan takımlara kupa ve başarı belgeleri verilecek. Turnuvada mücadele edecek olan takımlar şöyle; Efelerspor, Nazilli Belediyespor, Aydın Yıldızspor, Didim Belediyespor, Aydın Kartalları SK, Aydın 1907 Spor, AYTO, Söke Gençlerbirliği.



Efeler 09 SFK'dan yapılan açıklamada, "Katılım gösteren takımlara teşekkür ediyor, şimdiden her birine başarılar diliyoruz" denildi.