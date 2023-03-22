Aydın’ın Efeler ilçesinde durdurulan araçta 757 adet altın sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Efeler’de yapılan operasyonla durdurulan bir araçta yapılan aramada, 757 adet 14.Yüzyıl Ortaçağ Dönemi altın sikke ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.