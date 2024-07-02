Bu yazımda başımdan geçen bir olayı anlatmak istedim sizlere. Aydın Devlet Hastanesi’nde geçen yaşanmış bir gerçek olay.

8 Nisan 2024 Pazartesi sabaha karşı Çine Dorumlar Aktaş Mahallesinde yaşayan Babam Orhan Yapıcı bahçe evinde ayağa kalktığında baş dönmesi sonucu düşmüş. Düştüğü yerden beni aradı ve ben Aydın’dan yanına gittim. Bacağının ve kalçasının acısı içinde kıvranıyordu. 112 acil yardım hattını arayarak yardım istedim. Gelen sağlık ekibi önce Çine Devlet Hastanesine götürdü. Çine Devlet Hastanesi Acil serviste bulunan doktorlar ise “Burada biz bir şey yapamayız“ diyerek, Aydın Devlet hastanesine sevk ettiler.

Aydın Devlet Hastanesi acil servise geldik. Burada film vs. Tetkikler yapıldı ve kalça kemiğinde parçalı kırık olduğu tespit edildi. Ogün Hastanede nöbetçi olan Ortopedi doktoru Adnan Karataş gelerek Babamı gördü ve hastaneye yatışı yapıldı.

O gün bir şey yapılmadı. 9 Nisan 2024 Salı günü ameliyata alındı. Ancak Ameliyathanede hazırlık yapıldığı sırada Babamın ciddi tansiyon düşüklüğü olduğu için ameliyat gerçekleşmedi.

10 Nisan 2024 Çarşamba günü yani Ramazan Bayramının 1. günü Babam tekrar Ameliyata alındı ve 3 saat süren bir operasyon sonrası odasına getirildi.

Babamı Ameliyat eden Ortopedi Doktoru Adnan Karataş, “ Ameliyat çok iyi geçti. Zorlandık parçalı kırık olduğu için. Platin taktım. Gereğini yaptım bundan sonrası yatacak dinlenecek. 2 gün burada kalacak sonra taburcu edeceğim” dedi.

Biz Ameliyattan 3 gün sonra taburcu olduk ve eve geldik.

Buraya kadar her şey normal ama Babam sürekli ağrım var diyerek inliyordu.

Eve geldiğimizden 2 gün sonra Babamın ağrıları artmaya başladı ve ben doktoru arayarak “ Ciddi ağrısı var dedim. Oda bana normal olduğunu söyledi.”

Biz tabi bu şekilde 1 ay boyunca ağrılı sancılı zaman geçirdik. Fizik tedavi denildi 10 gün fizik tedavi gördü ancak Babam İyi olması gereken yerde dahada kötü olmaya başladı.

Doktor Adnan Karataş’a her sorduğumuzda normal olduğunu söyledi.

Aradan zaman geçti ve 3 Haziran 2024 günü Babam artık acısı iyice arttı ve biz yine 112 acili arayarak yardım istedik. Gece saatlerinde Ambulans ile tekrar Aydın Devlet Hastanesine götürdük. Acil Serviste yapılan tetkik sonrası doktorun söylediği, takılan platinin içeride parçalandığı ve kemiğin tekrardan farklı yerlerden kırdığını söyledi. Biz o gün yaklaşık 12 saat acil serviste bekledik. Doktor Adnan Karataş’a ulaşarak durumu anlattık ve tekrar servise yatırıldı.

Ortopedi Doktoru Adnan Karataş, “Babanız tekrar ameliyat olacak. Ancak çok kötü kırılmış. Taktığımız pilatin vidaları kırılmış ve kemiği parçalamış. Ayrıca kemikte farklı yerlerde kırıklar oluşmuş. Ben bu ameliyatı yapamam. Bu beni aşar. O yüzden sizi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine göndereceğim” dedi. Telefonda Üniversitede bulunan doktoru arayarak onunla iletişim haline girdi.

Ancak bizi resmi yollardan sevk etmek yerine taburcu ederek bizi başından savdı. Biz tabi o ara düşündüğümüz Babamız olduğu için ne derlerse onu yaptık. Biz ertesi gün Üniversitede Doktor Ali Şişman’ın yanına gittik. Doktor Ali bey ise, “Bu ameliyat çok zorlu bir ameliyat. Riskleri çok büyük. Kırık çok fazla. Platini yerinden çıkartabiliriz ancak çok büyük hasar verir. Protez takmak ise kolay değil. Yani risk büyük ona göre karar verin öyle gelin” dedi.

Biz tabi bunları duyunca neye uğradığımız şaşırdık. Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Cemil Ağırbaşer ile görüşerek durumu anlattım. O da bana, “Sen canını sıkma vardır bir çözümü. Ben araştırma yaparım” dedi. Sağ olsun CHP Aydın eski Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar’ı arayarak durumu anlattı ve Metin Lütfi Baydar Babanızı hemen bana getirin ben onu iğleştirir yürütürüm dedi.

10 Haziran 2024 Pazartesi günü Isparta Süleyman Demirel Üniversite Hastanesinde Metin Lütfi Baydar Babamı gördü ve hastanede yatışını gerçekleştirdi. Filimleri gördüğünde ise öyle bir tepki verdi ki biz önce anlamadık. Ama sonrasında Aydın Devlet Hastanesi Ortopedi Doktoru Adnan Karataş’ın hatalı ameliyat yaptığını ve kullandığı malzemenin çürük ve adi bir marka olduğunu öğrendik. Asistan doktorlar bile bu nasıl bir ameliyat yapmış dediklerini duyduk. Yani Babamın Filmlerini gören herkes ilk ameliyatın çok kötü olduğunu söyledi.

Babam tekrar 13 Haziran 2024 Perşembe günü ameliyata alındı. Toplam 6 saat süren bir operasyon sonrası ameliyattan çıkan Babamın durumu çok şükür iyi. Kırılan platin çıkarıldı ve yerine daha büyük daha detaylı platin takıldı. Yaklaşık 20 gün Isparta Süleyman Demirel hastanesinde yattık. Şimdi evimizdeyiz Babam ağrılı sancılı günleri atlattı. 1 ay ayağının üzerine basmayacak yatacak.

Şimdi biz Aydın Devlet Hastanesi ve Hastane Doktoru Ortopedist Adnan Karataş hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyoruz.

Ayrıca bu yazım suç duyurusu niteliği taşımaktadır.

Bizim başımıza gelen bu olay başkasının başına gelmesin.

Kimseye çürük malzeme kullanıp daha büyük sağlık sorunlarına yol açılmasın.

Umarım Bu anlattıklarım İl Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirir ve Aydın Valiliği bu duruma kayıtsız kalmaz.

Bir dahaki yazımda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinden bahsedeceğim.

Şimdilik bu kadar...

Sağlıkla Kalın...