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Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı, bu yıl 10-11 Nisan’da Aydın’da gençlerle buluşacak. AYDIN (İGFA) - İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Fuarı”, 10-11 Nisan tarihlerinde Aydın’da gerçekleştirilecek.

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