Kentin birçok noktasında bulunan Halk Ekmek satış noktaları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte daha uygun fiyata ramazan pidesi almak isteyenler, Halk Ekmek satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

İftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesi, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek noktalarında 5 liradan satışa sunuluyor. Halk Ekmek satış noktalarından alışveriş yapan vatandaşlar, Halk Ekmek uygulamasından memnun olduklarını dile getirerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: ‘‘Vatandaşlarımıza uygun fiyatlı ve lezzetli pideleri ulaştırmaya devam edeceğiz’’

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Aydınlılara Ramazan pidesi üretmeye devam edecek. Başkan Çerçioğlu, ‘‘Halk Ekmek fabrikalarımızdan vatandaşlarımızın sofrasına uygun fiyatlı ve lezzetli pidelerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız, hijyenik ortamda üretilen pidelerimizi, satış noktalarımızdan temin edebilirler. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’ dedi.

