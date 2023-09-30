Aydın’da Mevlid-i Nebi etkinlikleri devam ediyor

Aydın il ve ilçe müftülükleri tarafından ’Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde çeşitli programlar düzenleniyor. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan’ın konuşmacı olarak katıldığı program İl müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açışında konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (sas)’in bizlere gösterdiği istikamete bugün daha çok ihtiyacımız var. Hz. Peygamber (sas)’i dünyaya ne kadar çok tanıtabilirsek, Peygamberimizin sünnetini insanlara ne kadar çok aktarabilirsek o kadar yaşanabilir bir dünyanın olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

Programda konuşan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası için bir tema belirlenmiştir. Bu yıl belirlenen ve üzerinde durulacak tema ise ’Peygamberimiz, İman ve İstikamet’ konusudur" dedi.

Bircan, konuşmasında, bir Müslüman için peygamber sevgisinin imanın ayrılmaz bir parçası olduğunu, Allah’ın sevgisine, affına ve merhametine ulaşmanın yolunun, Hz. Muhammed Mustafa (sas)’e tabi olmaktan ve onun yolunu takip etmekten geçtiğini dile getirdi. Hz. Muhammed Mustafa (sas)’in yolunda iman ve istikamet üzere yürümenin, onun yaşantısını örnek almanın, sünnetini hayata tatbik etmenin, en büyük ideal olması gerektiğini belirtti.

Programa, il müftü yardımcıları, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



