Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 5 bin kişilik İftar programında bir araya gelen Millet İttifakı Başkanları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun makamında bir araya gelerek birlik beraberlik mesajı verdiler.

Düşman çatlatır şekilde Başkan Çerçioğlu’nun makamında bir araya gelen Millet İttifakı ortakları hep beraber poz vererek sosyal medyada paylaştılar.

Aydın Büyükşehir belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi; “Ramazan ayının ilk iftarında Atatürk Kent Meydanı'ndaydık. Millet İttifakı İl Başkanlarımızla birlikte vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızla sofralarımızı paylaşmaya devam edeceğiz.”

Haber: Cemil Ağırbaşer



