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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Şok Ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, İzmir bulvarında Y.K. isimli kişiye ait toplam 860 adet bandrolsüz sigara paketi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerine teslim edildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Şok Ekibi tarafından 860 adet bandrolsüz sigara paketi yakalandı.

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