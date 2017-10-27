Söke-Milas karayolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 09 AY 760 plakalı transit ticari araç, seyir halindeyken önündeki tıra çarptı. Kazada transit içinde bulunan Ahmet Tokatlı ve Nazif Kara yaralandı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiyesine ait kurtarma ekipleri ve çevreden yetişenlerin çabası ile iki kişi sıkıştıkları araçtan çıkarıldılar. Yaralılar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.