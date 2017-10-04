Aydın’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Aydın Merkez ve Çine’de yapılan operasyonlarda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Aydın Merkez ve Çine ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan yakalanan M.B, Ü.Y, Ö.O, E.K,S.D mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.G ve S.Ü isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca uyuşturucu madde ticareti suçundan firari olarak aranan T.K bir adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 6 adet dolu tabanca fişeği ile ele geçirilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ilıcabaşı Mahallesinde Bonzai operasyonu
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Aydın’ın Ilıcabaşı Mahallesinde Y.C isimli şahıs 7 gram sentetik Kannabinoid (Bonzai) uyuşturucu maddesi ile birlikte yakalandı. Y.C. uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan dolayı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.