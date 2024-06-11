Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek ve yeni turizm rotaları oluşturmak amacıyla oluşturdukları iş ortaklığı projesi ile deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. Bu kapsamda ilk olarak Didim-Turgutreis-Bodrum güzergahında deniz otobüsü seferleri düzenlenecek. Didim ve Bodrum çıkışlı, karşılıklı ve düzenli olarak gerçekleşecek bu seferler ile bölge daha güçlü ve cazip bir destinasyon haline gelecek.

Didim, Turgutreis ve Bodrum arasında gerçekleştirilecek bu deniz otobüsü seferleri ile bölge halkı ile yerli ve yabancı turistler için hızlı ve konforlu bir ulaşım imkânı sunulacak. Böylece bir taraftan bölgenin turizm hareketliliği artarken diğer taraftan özellikle yaz aylarında karayollarında yaşanan trafik yoğunluğuna bir alternatif sunulmuş olacak.

Bu seferler sayesinde bölgeye gelecek ziyaretçi sayısı artacak. Didim, Turgutreis ve Bodrum deniz otobüsü seferleri ile yakın lokasyonlardaki ziyaretçileri de kendisine çekecek. Diğer taraftan bu seferlerin yaratacağı cazibe ile bölge birçok turizm planı ve tur paketlerinin de ilgi odağı olacak. Böylelikle deniz otobüsü seferleri bölgenin turizm hareketliliğini ve dolayısıyla ticaret ve ekonomik kapasitesini arttıracak.