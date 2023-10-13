Etkinliklerin ilki, 28 Ekim Cuma günü Musa Göçmen Senfoni Orkestrasi’yla gerçeklestirilecek. Aytepe Amfi Tiyatro’da yapilacak olan konser saat 20’de baslayacak. Sevilen sanatçi Melike Sahin’in sahneye çikacagi 29 Ekim Cumartesi günü ise Aydin Atatürk Kent Meydani’nda unutulmaz aksamlardan birisi yasanacak. Konser saat 20’de baslayacak.

30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günleri Aydin Tekstil Park’ta yapilacak olan etkinlikte ise birbirinden degerli grup ve sanatçilar sahnede olacak. Pazar günü Random, Madrigal ve Pinhâni; pazartesi günü ise Mary Jane, Evrencan Gündüz ve Fatma Turgut sahneye çikacak. Etkinlikler saat 16’da baslayacak.

Aydinlilarin her yil oldugu gibi bu yil da Cumhuriyet Bayrami’ni büyük bir coskuyla kutlayacagini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, tüm Aydinlilari bayram kutlamalarina davet etti.