Aydın Dünya Efeleri Yörük Türkmen Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Efe kültürünü küçük düşürücü hareketler bulunan skeç için 'Güldür Güldür Show' programına tepki gösterildi.BURSA (İGFA) - Aydın Dünya Efeleri Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Nasuf Abalı imzasıyla yayınlanan basın açıklamasında; Efe kültürünün Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki önemine vurgu yapılarak sahnelenen oyunun Efeler için onur kırıcı olduğu dile getirildi.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde Batı Anadolu’nun Efeleri ve Yörüklerinin oynadığı kritik role dikkat çeken Abalı, Efelerin, sadece dağlarda gezen insanlar olmadığını, milletin onurunu, özgürlüğünü ve direniş ruhunu temsil eden kahramanlar olduğuna işaret etti. “Onların giydiği kıyafet, bir askerin üniforması kadar kutsaldır" diyen Abalı, "Bu kıyafet, yalnızca bir geleneksel kıyafet değil, aynı zamanda Türk’ün direniş ruhunu simgeleyen bir zırhtır. Milli Mücadele döneminde, Batı Anadolu’nun efeleri işgal kuvvetlerine ve onların destekçilerine karşı büyük bir direniş göstermiştir. 9 Eylül 1922’de İzmir’de Yunan işgal güçlerini denize döken kahraman Türk ordusunun en önemli destekçileri arasında efeler de vardı. Efeler, sadece silahlı mücadele veren insanlar değil, aynı zamanda halkın moral ve motivasyon kaynağıydı. Onların cesareti ve fedakarlıkları, Türk milletinin bağımsızlık aşkının en güçlü göstergesidir” diye konuştu.

“YÖRÜKLER TÜRK MİLLETİNİN EN ÖZ TEMSİLCİLERİNDENDİR”

Günümüzde bazı çevrelerin, Efeler ve Yörüklerin kahramanlık destanlarını unutturmaya veya çarpıtmaya çalıştığını ifade eden Başkan Nasuf Abalı, “Efeler’e yapılan hakaret hepimize yapılmıştır" diyerek şunları kaydetti:

"Tarihi gerçekleri saptıran, milletin birlik ve beraberliğine gölge düşürmek isteyen bazı gruplar, Efeler’in milli mücadeledeki rolünü küçümsemek veya yanlış aktarmak için çeşitli senaryolar yazmaktadır. Bu tür çarpıtmalara karşı Türk milleti, tarihine sahip çıkmalı ve milli şuurunu korumalıdır. Yörükler, Türk kültürünün en saf ve en öz temsilcilerindendir. Göçebe hayat tarzı, doğaya uyumlu yaşam anlayışı ve bağımsızlık tutkuları, Yörükleri tarih boyunca her türlü işgale ve baskıya karşı dirençli kılmıştır. Türk kültüründe “çadır” kavramı, sadece bir barınak değil, aynı zamanda bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesidir. Bugün, çeşitli iletişim araçlarını kullanarak Türk kimliğine ve tarihine saldıranlar, aslında bu milletin geçmişten gelen birlik ruhunu unutturmaya çalışmaktadır. Ancak, ne Efeler ne de Yörükler bu saldırılara karşı sessiz kalacaktır. Millet olarak, tarihimizi ve kahramanlarımızı unutturmamak, onları gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluklarımızdan biridir”.

“EFELER VE YÖRÜKLER BU MİLLETİN TEMEL TAŞLARIDIR”

Yörüklerin Türk kültürünün en saf ve öz temsilcileri olduğunu belirten Abalı, “Bugün yaşanan bilgi kirliliği ve yanlış yönlendirmeler, milletin birlik ve beraberliğini sarsamaz. Çünkü Türk milleti, tarih boyunca türlü zorluklara karşı dimdik durmasını bilmiştir. Efeler ve Yörükler, bu milletin temel taşlarıdır ve onları unutturmaya çalışan her girişim başarısız olacaktır. Bu nedenle, milli şuura sahip çıkmalı, tarihimize yönelik her türlü çarpıtmaya karşı bilinçli olmalı ve özellikle genç nesillere doğru bilgiyi aktarmalıyız. Türk milleti, geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü tehdide karşı birlik içinde olacak ve tarihini unutturmak isteyenlere karşı güçlü duracaktır. Efeler ve Yörükler, Türk milletinin ruhunu, bağımsızlık aşkını ve vatan sevgisini temsil eden en önemli unsurlardır. Bu gerçekleri çarpıtmak isteyenlere karşı bilinçli ve kararlı bir duruş sergilemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü biz, tarihimize ve kahramanlarımıza sahip çıktıkça, bu milletin sarsılmaz gücü her zaman var olacaktır. İçimizde bizden gibi görünüp, bizden olmayanlar dokuz Eylül 1922’nin intikamını alıyorlar. Batı Anadolu’dan Efelerin ve Yörüklerin denize döktüğü işgalci güçlerin kalıntılarıdır. Show TV’nin Güldür Güldür programında Efe kıyafetiyle yaptıkları soytarılıkları esefle kınıyoruz. Show TV’nin yapımcıların Anadolu Türk’lerinden yörüklerinden efelerinden özür dilemesini bekliyoruz. Değerli kültür elçisi derneklerimiz her cebinde Türk kimliği taşıyan Türk zannetmeyin. Yörüğün sabrını taşırmayın, çadırından çıkarmayın" diye konuştu.