Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının doğal davranışlarına saygı olarak ayıların kaşınma ağaçlarını güvence altına aldı. Milli Parklar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ayıların ormanda kaşınma dansını bu görüntülerle paylaştı.ANKARA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Sarıkamış Ormanları, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kars, Erzurum, Ardahan, Artvin illerinde Yaban Hayatı Koridorunda bulunan “Etobur Türlerin Araştırılması Projesi’ kapsamında yapılan çalışmalarla bozayı, kurt, vaşak ve domuzların koku, tüy, kıl gibi işaretlerini bıraktığı ağaçlar tespit edildi.

Bu ağaçlar yaban hayvanlarının yaşam sınırları belirlemek ve alan hâkimiyetlerini kendi türündeki diğer hayvanlara anlatmak için kullandıkları işaret alanları olarak belirlendi.

Yaban hayvanları bu ağaçlarda kokularını bırakmak suretiyle ayakları ve pençeleri ile işaretlenirken, ağaçlara ise "Bu ağaç biyolojik çeşitliliğin korunması çin doğada bırakılmıştır" tabelası takıldı.

Konuya ilişkin haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kaşınma ağaçlarında gözlemledikleri ayılara ilişkin paylaşımını "Ayıların kaşınma dansı" diyerek bu video ile yaptı.