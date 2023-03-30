Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında AYKOME toplantısı yapıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent A.Ş. toplantı salonuda gerçekleştirilen AYKOME Genel Kurul Toplantısında ilgili birim amirlerince yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi dahilinde yapılan alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş bütün kurumların koordineli çalışması gerektiğini dile getirdi.

İlgili tüm Kurum ve Daire Amirlerinin Mardin'in gelişimi için çalıştıklarını hatırlatan Vali Demirtaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"İlimiz turizm kenti olmakla beraber hem ticaret hem de tarım kenti. Ülkemizin ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayan Mardinimiz her gün gelişimini sürdürüyor. Bizlerde yöneticiler olarak şehrimizin huzur ve güvenliği başta olmak üzere şehrin gelişmesini yakından takip ediyor ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Bugün bu toplantımızda MARSU Genel Müdürlüğümüz, Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Akmercan Doğalgaz yetkilileri ilimiz sınırları içerisinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bizleri bilgilendirdiler. Biz de bütün kurum yetkililerimizden kooordineli çalışmaları hususunda ricamızı yineledik. Tek amacımız Mardinimizin en güzel şekilde gelişmesini sağlamak. Çalışmalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıya Vali Demirtaş'ın Yanı sıra MBB Genel Sekreteri Murat Süzen, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.