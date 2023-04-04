Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Mart ayında ihracatın yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiğini duyurarak, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, sosyal medya hesabından Mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını paylaştı.

Depremin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen Mart ayında ihracat yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolar olduğunu ifade eden Bakan Muş, "Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatıdır" dedi.

Böylelikle 2023 yılının ilk çeyreğinde ihracat yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolara, ithalat ise yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıktı.

2023 yılı Mart ayında TL ile ihracat yapılan ülke sayısının 159, TL ile ihracat yapan firma sayısının 8 bin 460 olduğunun vurgulandığı istatistiki verilerde, 2023 yılı Mart ayında TL ile yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı aynına göre yüzde 5,3 artış gösterdiği kaydedildi.

Bakan Muş, en fazla ihracat yapılan ülkelerde başı 2 milyar Dolar ile Almanya'nın çektiğini ifade ederken, ürün grupları bazında ara mallarında 11,9 milyar Dolarlık ihracat gerçekleştiği, Motorlu Kara Taşıtları olarak da 2,9 milyar Dolar ile en fazla ihracat yapılan fasıl olduğunu vurguladı