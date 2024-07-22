İYİ Parti'nin 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinden istifa ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti'nin 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

Cesur, yaptığı açıklamada İYİ Parti'deki üyeliğini sonlandırdığını belirterek, partideki tüm çalışma arkadaşlarına ve teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti.

İstifasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli İYİ Parti’liler, bugün itibariyle İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Parti’li arkadaşlarıma, ‘Türkiye daha iyi olsun’ diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyor; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum"

https://twitter.com/cesuraylin/status/1815305256311337298